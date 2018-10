Alternatief plan voor Biomineralen zonder uitstoot van kwalijke gassen

Spanning is weer terug op bedrijven­ter­rein Korenweide in Oud Gastel

13:10 OUD GASTEL - Even kwam er nog een kink in de kabel, maar inmiddels hebben alle bedrijven op Korenweide in Oud Gastel weer stroom. De spanning is afkomstig uit een nieuw gebouwde transformatorhuisje aan de Watermolen.