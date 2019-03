'Alsof m'n brein niet op het juiste spoor zat'

Heb je het over Gilles de la Tourette, dan denk je meteen aan mensen die continu aan het vloeken zijn. Maar daar merk je niks van als je met Marion van Ginneken spreekt. ,,Dat is ook een van de redenen dat ik dit boek wilde schrijven. Er bestaan zoveel misverstanden over Tourette. Mensen kennen het als 'die vloekziekte'. Terwijl dat maar in tien procent van de gevallen voorkomt. In de media wordt alleen die kant belicht. Logisch, want dat maakt natuurlijk spectaculaire televisie."