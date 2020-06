‘Alsof ik te lang met een volle blaas heb rondgelopen', wc's en toiletten op camping weer open

Kampeerders en campingeigenaren slaken een zucht van verlichting. ,,Alsof ik te lang met een volle blaas heb rondgelopen‘’, grapt Paul Spijkers van camping De Posthoorn. In de bossen van Rucphen is het dit weekend een en al vrolijkheid. Een wat ouder echtpaar trekt baantjes in het zwembad, even verderop zet een gezin de voortent in elkaar. Joelende kinderen in de speeltuin.