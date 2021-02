‘Alsjeblieft, doe dit ons niet aan’, ondernemers vrezen plannen migrantenhotel

video Zo wordt het fietspad van Roosendaal naar Bergen op Zoom... en weer terug

8:00 ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Snelfietspad F58 krijgt langzaamaan vorm. Het eerste stuk in Roosendaal is in de Wouwseweg is al zo goed als klaar, Bergen op Zoom hoopt met haar gedeelte in het vierde kwartaal van dit jaar of anders begin 2022 te kunnen beginnen. Met een gelikte video is nu ook in grote lijnen duidelijk hoe de rest van het tracé gaat lopen.