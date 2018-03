Als straks ook de Romeinen naar de basiliek van Oudenbosch komen

OUDENBOSCH - Sinds de basiliek van Oudenbosch deel uitmaakt van het 'grootste museum van Nederland' is het bezoekersaantal gestaag gegroeid tot zo'n 70.000 op jaarbasis. Die groei zou sterker geweest zijn als de website van de Stichting Promotie Basiliek toen al in een nieuw jasje gestoken was.

Een klein jaar later gebeurt dat alsnog. Donderdag lanceerde burgemeester Jobke Vonk-Vedder in de Cuyperszaal onder de basiliek de vernieuwde tweetalige site. Dat gebeurde in het bijzijn van de stichtingsleden en de Toeristische Initiatiefgroep Halderberge (TIG). Pastoor Maickel Prasing zei het al in zijn welkomstwoord: om de basiliek onder de aandacht te brengen zijn moderne massamedia en social media onontbeerlijk.

Marketingbureau

Het Toeristisch platform is qua bezetting weer op sterkte. Volgens Tim Berendsen van TIG kunnen de zaken weer aangepakt worden. Speerpunten zijn de verdere promotie van de basiliek, het inrichten van een eigen marketingbureau en het verder uitbouwen van arrangementen. ,,Want een bezoek aan de basiliek valt prima te combineren met het zien van meer cultureel erfgoed in Halderberge.''

Wim Hofstede heeft namens TIG de website ontwikkkeld. ,,Ik ben me eerst gaan verdiepen in de rijke geschiedenis van Oudenbosch en omgeving. Er stond veel informatie op de oude site. Te veel eigenlijk. Althans, het was vooral tekst en weinig beeld.'' Hofstede stelt daar veel beeldmateriaal tegenover, ook de audiotoer - een cadeautje van het Catharijneconvent - was nog niet verwerkt in de site. Nu wel. ,,Nu ik klaar ben gaan we ook zorgen dat de site actueel blijft en gelinkt wordt aan social media.''

Romeinen

Werner Tilleman, voorzitter van de promotiestichting basiliek is erg in zijn nopjes. ,,Sinds de site in de lucht is kwamen de eerste aanmeldingen voor een bezoek al meteen op gang. Uit binnen- en buitenland, want de site is ook Engelstalig.'' En daar blijft het, wat Hofstede betreft, niet bij. ,,Een Duitse en Franse vertaling zijn in de maak en vandaag sprak ik iemand, die de Italiaanse taal machtig is. Zou mooi zijn voor deze replica van de Sint Pieter. Dan komen ook de Romeinen misschien wel.''

De site linkt naar allerlei toeristische samenwerkingsverbanden zoals Visit Brabant en Waterpoort. Verbinding ziet Hofstede ook in het Parelpad kronkelend door Oudenbosch met de basiliek als vertrek- en eindpunt. TIG heeft naast Hartelijk Halderberge waar de eigen inwoners de evenementen aantreffen inmiddels ook een tweede merknaam Visit Halderberge gelanceerd. Bedoeld voor de vele toeristen van buitenaf. Hofstede: ,,Ik kom zelf uit Oosterhout, maar ik zie hoe de basiliek het toerisme en daarmee de lokale economie een enorme boost kan geven, mits je het maar aan de hele wereld kunt laten zien. Daar is internet geschikt voor.''