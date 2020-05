‘Als je iets uitspookt in Hoeven, weet heel het dorp het: dat heb ik zelf meegemaakt’

Wat is er zo leuk aan Hoeven?

,,Er zijn veel verschillende cafés in Hoeven waar je lekker wat kunt drinken met je maten. ’t Tapperijke bijvoorbeeld, of het Hart van Hoeven.Verder zijn Hoevenaren erg betrokken bij de activiteiten in het dorp. Er worden hier vaak sportevenementen georganiseerd en daar komen veel mensen op af.’’

Juup Sonnemans (19, Hoeven) Woont met: vader, moeder en zus Janne

Huisdieren: nee

Studeert: engineering aan Curio in Breda

Hobby’s: voetballen, carnavalswagen bouwen en chillen met vrienden

Bijbaantje: vakkenvullen bij de Action

Verliefd: nee

Mis je het om naar het café te kunnen gaan?

,,Ja, best wel. Normaal ga ik met een grote groep vrienden een biertje drinken. Met een grote groep samen zijn zit er sowieso al niet in.’’

Zie je je vrienden nog wel?

,,We spreken af met een vast groepje van ongeveer drie man. Zo houd ik het aantal sociale contacten beperkt. We gaan dan bij iemand thuis zitten, op afstand. Met de jongens van de voetbal videobellen we elke zaterdag. Dat is een te grote groep om in het echt samen mee te zijn.’’

Kun je in Hoeven iets stiekem doen?

,,Nee, zeker niet. Als je iets uitspookt, weet heel het dorp het. Ik heb dat zelf meegemaakt. We gingen vorig jaar met het voetbalteam naar het buitenland voor een toernooi en daar is het een en ander gebeurd. Dat moet ik tot de dag van vandaag nog aanhoren, haha.’’

Je werkt bij de Action in Hoeven. Hoe ben je daar terecht­gekomen?

,,Ik wilde niet een standaardbijbaantje. Veel jongeren hier gaan bij de Albert Heijn werken, dat zag ik niet zitten. Daarom ben ik bij de Action terechtgekomen. Ik ben vakkenvuller en voer mijn werk uit als de winkel dicht is voor klanten. Zo kan ik afstand bewaren.’’

Je bent actief bij Bouwclub den Peejkes. Wat doe je daar allemaal?

,,Sinds twee jaar bouw ik mee aan de carnavalswagens. Via een vriend van me ben ik er terechtgekomen. Ik ben er vaak te vinden, vooral rondom de carnavalsperiode. Zodra ik dan thuiskom van school, ga ik door naar de bouwclub.’’

Zijn jullie al bezig met de wagen voor volgend jaar?

,,We hebben al een idee, maar zijn nog niet aan het bouwen. Nu zijn we in kleine groepjes bezig met opruimen en afbreken. Ik vind het gezellig om met vrienden van de bouwclub te zijn. We hebben in onze loods een bar staan waar we na het bouwen een biertje drinken.’’