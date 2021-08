Als het maar geen ‘kouwe kermis’ wordt in Roosendaal

Typisch geval van een leutig bedoeld werktiteltje boven een verhaal dat onbedoeld was blijven staan. Want tja, hoe gaat dat: vrijdagmiddag, de krant is dicht, de borrel lonkt... dan wil je nog wel eens leuk doen. Afijn, we leerden dat we voortaan iets beter moeten communiceren over onze - volgens ons - hilarische werkkoppen en sindsdien gaat het bijna altijd goed.