Als er één moment is waarop het uitdelen van lintjes van toepassing is, dan is het wel nú

VIDEO Echtpaar ziet elkaar zeven weken niet: emotioneel weerzien ontroert minister Hugo de Jonge

11:55 SINT WILLEBRORD - ,,Het is zo schattig. Zo ontzettend lief. Dit is echt fantastisch mooi gedaan” Minister Hugo de Jonge (42) was zaterdag zichtbaar ontroerd door het weerzien van Amy Vink (79) met haar man Gerard (83) in verpleeghuis Heidestede in Sint Willebrord.