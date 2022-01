Als de Ikeapolonaise de hemel is waar iedereen zo naar snakt, laat mij dan maar in de hel

Goed, één keer was dat voor m'n werk, om kappers in Essen te spreken over de stortvloed aan Nederlandse klanten. De tweede keer was ik wel ‘stout’. Een laminaatvloer voor je nieuwe woning koop je immers niet als je ‘m niet in het echt hebt gezien. Dus hup, naar de Ikea in Wilrijk, bij Antwerpen.