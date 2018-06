Aloysiusdag brengt Oudenbosch weer het besef van rijke roomse leven

OUDENBOSCH - Nader kennis laten maken met het religieus erfgoed in Oudenbosch. Dat beoogt het platform Parelpad komende zondag met de Aloysiusdag. Tegelijkertijd is het wachten tot de eerste spa de grond in gaat voor het miljoenenproject onder dezelfde noemer van religieus erfgoed.

Het Parelpad is een route door de Koepelstad langs gebouwen, die refereren aan het rijke Roomse leven. Drie jaar op rij hield het platform een Open Pleindag, met de naamsverandering wordt de link gelegd met de broeders van Saint Louis (Aloysius).

Ruim een jaar geleden verrichtten gemeente, provincie, Woonkwartier en bouwbedrijf Van Agtmaal de aftrap voor een miljoenen vergende revitalisering van de oude religieuze gebouwen. Daarvan staan er een aantal leeg: de Mariabouw naast de kapel, het poortgebouw en het Sint Annacomplex. Aan haalbaarheidsonderzoeken geen gebrek, de stagnatie zit hem vooral in de verdeelsleutel 'wie betaalt wat'.

Maar op de Aloysiusdag moet zondag vooral weer de bijzondere historische ontwikkeling van Oudenbosch als centrum van religie, Rome-verering en als onderwijsstadje tot uiting komen. Daarin speelden de broeders van Saint Louis een belangrijke rol. Tussen 13.00 en 17.00 uur speelt het zich af. Burgemeester Jobke Vonk-Vedder verricht in de kapel van Saint Louis de opening. Vervolgens geeft broeder Cees van Dam, generaal overste van de afgeslankte congregatie een lezing over Aloysius Gonzaga, patroonheilige van de jonge studenten. Luigi Gonzaga kwam in 1568 in Mantua ter wereld. Hij zorgde vooral voor de zieken. Zelf stierf hij jong aan de pest. Na zijn dood verklaarde de paus hem in 1726 heilig. Meerdere scholen en universiteiten dragen zijn naam.

Na de lezing zijn in het centrum diverse activiteiten. Op het Jezuïetenplein is dat een workshop van de sterrenwacht. Bij het Natuurhistorisch en Volkenkundig museum is de kersverse expositie 'ademloos bewonderd' te zien. In de Indië-zaal is een vitrine ingericht met objecten uit de schoolcollecties van het Koloniaal Instituut. Deze producten uit onze ‘overzeesche gebiedsdeelen’ dateren uit 1910 en waren destijds voorwerpen om leerlingen kennis te laten maken met hetgeen Nederlands Indië voortbracht. In de Natuurzaal is een prachtige thema-expositie te bewonderen met dieren op sterk water. De bestaande museumcollectie is tijdelijk aangevuld met bijzondere en verrassende ‘preparaten’ uit de universiteitscollectie van Niek Lieshout.