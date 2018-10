Alles van John, Paul, George en Ringo op Beatlesmarkt in Roosendaal

Verrassingsoptreden

Roosenbrand is een zeer fanatieke verzamelaar, die zelfs een paar keer per jaar naar Liverpool afreist. Trots laat hij foto's zien van zijn ontmoeting met Paul McCartney, in die stad. ,,Ik heb hem in juli nog zien optreden, in The Cavern Club. Het was een verrassingsoptreden en er mochten maar 200 mensen bij zijn. Hij heeft twee uur op het podium gestaan. Ik heb Paul McCartney al een paar keer ontmoet en ook George Harrison en Ringo Starr heb ik gezien. Alleen John Lennon, mijn favoriete Beatle, heb ik nooit in levende lijve gezien.''