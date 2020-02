Alles op zun Doeves gewonnen door ‘Douwe brandweer’

Verdachte van kinderver­krach­ting mag ‘zeker niet’ naar huis

13:22 ROOSENDAAL/ST. WILLEBRORD/BREDA - ,,Ik begrijp dat meneer H. een hotline met zijn advocaat heeft om te vragen of hij naar huis mag, maar mijn antwoord is nee. Hij mag zeker niet naar huis. Dat is onverantwoord, gelet op de onderzoeken door gedragsdeskundigen.'' Officier van justitie Teuntje Gudde was donderdag glashelder over het vrijlaten van John H. (61) uit Roosendaal.