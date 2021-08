Allerlaatste boekenmarkt in Oudenbossche Pauluskerk

OUDENBOSCH - Is het inbeelding of ruiken boekenmarkten overal hetzelfde? De geur van oud papier, gecombineerd met die van een groot, meestal oud gebouw. In de Pauluskerk in Oudenbosch hangt die geur onmiskenbaar.

Niet lang meer, want op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 augustus wordt daar de laatste boekenmarkt ooit gehouden. Met een extra aanbieding: twee halen, één betalen.

Het idee om een boekenmarkt te gaan organiseren kwam ooit van Adri Dam. ,,We zijn in 2003 met de werkgroep begonnen. Bij de eerste boekenmarkt zeiden we dat het meteen de laatste zou zijn als ie minder dan 250 euro zou opleveren. We organiseren de markt nog steeds. Eerst ging het geld naar de kerk. Nu gaat het geld naar goede doelen", zegt Dam. In 2015 is de kerk aan de Professor Mulderslaan aan de eredienst onttrokken.

Broeder Gerard

In de loop der jaren hebben veel goede doelen gebruik mogen maken van de opbrengst van de boekenmarkt. Op de website staan ze. Doelen dicht bij huis, zoals zorgboerderij De Bonte Hoeve, Het Thomashuis en ‘t Stoofje in Oudenbosch en de stichting Leergeld, en doelen ver weg, als de stichting Okusubira in Uganda en Broeder Gerard in Haïti.

Volledig scherm Drukte op de boekenmarkt in 2011. © Edmund Messerschmidt

Quote Als iemand was overleden, kregen we weer dozen vol boeken Adri Dam, Boekenmarkt Pauluskerk

Een groot voordeel van de leegstaande kerk - ingang via Jasmijnlaan 3 - is dat de boekenmarkt niet opgebouwd of afgebroken moest worden. De grote kerkruimte mocht vol met boeken blijven staan. Nu gaat de werkgroep naar De Pelgrim onder de basiliek en daar mag de ‘winkel’ niet constant zijn ingericht. Maar, zegt Adri Dam: ,,Daar krijgen we bij het inrichten en bij het opruimen hulp van de Explorers van de scouting.”

Vaste klanten

De ruimte onder de basiliek is kleiner dan in de Pauluskerk. ,,We kunnen niet alles meenemen. We hebben de boeken gekregen van een heleboel goede gevers uit Oudenbosch en omgeving. Als iemand was overleden, kregen we weer dozen vol boeken. De laatste maanden hebben we wat minder boeken ingenomen met het oog op de verhuizing. Maar de vaste klanten komen toch elke keer kijken of er iets nieuws tussen zit.”

De laatste boekenmarkt in de Pauluskerk is te bezoeken op 20 augustus van 18.00 tot 21.00 uur en op 21 en 22 augustus van 10.00 tot 16.00 uur.