Alleen tralies herinneren nog aan Oudenbossche politiebureau bij Fit en Gezond

OUDENBOSCH - Een nieuw pand, een nieuwe naam. Maar wel met hetzelfde gedreven team. Zaterdag opent Fit en Gezond de deuren van haar nieuwe gezondheidscentrum aan de Bosschendijk. Een bijzonder pand want tot voor drie jaar kwamen mensen hier aangifte doen van diefstal of mochten hun nachtje hun roes uitslapen in de cel.

Van politiebureau tot sportschool annex fysiotherapiepraktijk. Nadat Edwin (43) en Saskia (38) Teunissen zich vorig jaar eigenaar mochten noemen van het pand aan de Bosschendijk is het snel gegaan. ,,In zeven weken tijd is de binnenkant helemaal gestript. In januari hielden we open huis, omdat iedereen het voormalige politiebureau wel eens van binnen wilde zien.''

Weinig herinnert nog aan de tijd van hermandad. Voor de nostalgie hebben Edwin en Saskia de tralies in de cellen laten zitten. Daar komen de fysiotherapieruimtes. Kleedlokalen waar voorheen politiepersoneel zich omkleedde zijn nu moderne douche- en kleedruimtes met infrarood cabines geworden. En de garage waar de dienstwagens stonden, is omgebouwd tot krachttrainingshonk. De rolluiken kunnen open, zodat ook in de buitenlucht met gewichten kan worden gewerkt.

Appeltaart

,,Van 200 vierkante meter bij Top Shot gaan we naar 900 vierkante meter hier'', aldus het trotse stel. ,,Daar hoorde een naamswijziging bij. We gaan van Medisports Broertje naar Fit en Gezond. Dat dekt de lading beter en het bewijst dat we op eigen benen staan.'' Om de domeinnaam op internet te bemachtigen moest Edwin met een advocatenkantoor in overleg. ,,Die hebben een hele trits namen laten registreren. Als ik binnen een paar dagen een appeltaart en een aantal VVV-bonnen kon bezorgen, was het in orde.''

De enorme uitbreiding gaf de Teunissens mogelijkheden met een aantal partners in zee te gaan, die elkaar kunnen versterken. Zo is osteopaat Miranda Janssen ingetrokken, komt massage- en beautysalon Wilgenroos naar de Bosschendijk en is een deel van de bovenverdieping reeds ingevuld door kinderopvang De Dwergjes. Dat laatste past prima in het plaatje van Fit en Gezond. ,,Moeders met kleine kinderen kunnen gelijkvloers de personal training volgen, terwijl de kids boven worden opgevangen.''

Eén-op-één

Het op en top gemotiveerde 13-koppige team van Edwin en Saskia verhuist vandaag mee naar de nieuwe werkplek. Groter is alleen het gebouw, de persoonlijke benadering blijft. Edwin: ,,We werken met groepen van maximaal twaalf mensen. Eén-op-één begeleiding is ons kermerk. Fit en Gezond gaat verder dan alleen fitness. Daarom hebben we ook diëtisten en voedingsconsulenten in huis.''

Voormalig politiepersoneel is nog geen kijkje komen nemen. Edwin weet van een bezoeker aan de open dag dat ie ooit moest brommen in de cel. ,,Die keek met een smile in de verbouwde ruimte. Wie weet, kunnen we ook agenten in onze klantenkring verwelkomen.''