Alleen op uitnodiging binnen bij sleuteloverdracht Halderberge

Bij kernramp zijn de verschillen met België groot, regio is ongerust

9:30 BERGEN OP ZOOM - De kans op een kernongeval in bijvoorbeeld Doel of Tihange is klein, benadrukt de Onderzoeksraad. Maar als zoiets tóch gebeurt, dan moet de crisisbeheersing in de buurlanden – de conclusies gelden ook voor Duitsland – beter op elkaar zijn afgestemd. Maatregelen tegen straling zijn in België bijvoorbeeld anders dan in Nederland. Bij een ramp kan dat verwarring onder de bevolking veroorzaken en onrust aanwakkeren.