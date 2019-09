Alle toeristische trekpleisters van Halderberge op een doosje goede wijn

Retraitehuis Seppe

Het resultaat was gisteren te bewonderen in de karakteristieke hoekwinkel aan het Oost-Vaardeke. Op het langwerpige doosje staat in vele kleuren onder meer de basiliek, de Laurentiuskerk, centrum Bovendonk en het retraitehuis Seppe afgebeeld. In de lucht vliegt een vliegtuigje van Seppe, op de grond fietsen de fietsvierdaagsegangers van Hoeven. Ook de watertoren en Martelaren van Gorcumkerk van Stampersgat staan erop. En in de haven van Oudenbosch ligt een bietenschip.