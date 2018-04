Alle Roosendalers maken 'Ouwe sok' het kunstwerk voor Roosendaal 750 jaar

ROOSENDAAL - Alle Roosendalers, jong en oud, mogen mee werken aan 'Ouwe Sok', het kunstwerk in kader van Roosendaal 750 jaar. Het kunstwerk in de vorm van een ouwe sok is een initiatief van Léon Vermunt en Ruben van de Ven.

Volledig scherm Leon Vermunt (rechts) en Ruben van de Ven, initiatiefnemers van Ouwe Sok, kunstwerk voor Roosendaal 750 jaar, poseren voor ander kunstwerk dat dezelfde kleur heeft dat de Ouwe Sok waarschijnlijk gaat krijgen. De sok omhult een tijdscapsule waar Roosendalers hun herinneringen, spullen en creatieve uitingen kunnen opslaan. ,,Want vroeger bewaarde je je kostbaarheden in een ouwe sok."



Vermunt en Van de Ven hadden het idee voor de sok al bijna een jaar geleden. ,,We zitten nu aan het begin van het proces en hopen dat alle Roosendalers mee willen werken. De omhulling van de sok zal worden gevormd door 400 driehoeken, die door iedereen gemaakt kan worden."vertelt Vermunt,

Driehoek

Een wassen driehoek kan bij de VVV in Roosendaal tegen een symbolisch bedrag van 750 eurocenten, met uitgebreide uitleg gehaald worden. Op deze driehoek kan geschreven, getekend of eventueel geboetseerd worden.



Deze driehoeken vormen allemaal samen het kunstwerk. Zij worden in brons gegoten zodat alle creatieve uitingen van de inwoners van Roosendaal vereeuwigd worden. Het kunstwerk krijgt hopelijk een plaats in het Emile van Loonpark.

Volledig scherm De tassen met wassen driehoeken die bij het VVV voor 750 centen kunnen worden gehaald

Kunstenaar Vermunt, die sinds 2016 samenwerkt met grafisch kunstenaar Van de Ven, legt uit dat het voor hun nog een lang en kostbaar proces is tot de onthulling op 5 november.

,,Er gaat veel tijd zitten in het omzetten van het was naar het bronzen beeld. Dat is een langdurig proces waar de driehoeken ook lang een oven in moeten. De kosten van het brons en in elkaar lassen van de driehoeken zijn hoog, waarom we ook om een bijdrage moeten vragen."

Tijdcapsule

De tijdcapsule in de sok bestaat uit 12 kisten, waarin creatieve uitingen, mooie herinneringen en allerhande spullen van nu worden gestopt. Alle inwoners van Roosendaal krijgen de gelegenheid om spullen aan te leveren in een doos die bij de VVV staat.



Over vijftig jaar, als Roosendaal het 800 jaar jubileum viert, zal de inhoud van de kisten worden tentoongesteld als cultureel erfgoed. In 2068 kan de tijdcapsule dan weer opnieuw gevuld worden.

Volledig scherm De doos en tassen met wassen driehoeken bij de VVV in Roosendaal. © Foto Alfred de Bruin

,,Hopelijk doen alle Roosendalers mee, want we hebben wel vierhonderd driehoeken nodig voor de sok. We denken dat het voor kinderen en gezinnen heel leuk is om de driehoeken te maken. Vooral omdat ze er bij kunnen zijn over 50 jaar als uit hun kunstwerk alle kostbaarheden worden gehaald."

Volledig scherm Kinderen aan de slag voor hun tegel voor de Ouwe Sok, het kunstwerk voor Roosendaal 750 jaar, in het atelier met de kunstenaars