Alle leerlingen JTC Roosendaal naar huis gestuurd na overlijden docent

Koning was een bekend gezicht in Roosendaal. Hij was erg actief bij het Roosendaalse carnaval. Hij speelde in Oe Ist Nouw, schreef meerdere carnavalsliedjes voor het Liedjesfestival en trad vaak op tijdens het Swaree. Daarnaast bedacht én organiseerde hij jarenlang het Telbal, het feest voor de vrijwilligers die de Kwakkelkraant rondbrengen. Koning werd voor al die werkzaamheden in 2015 onderscheiden met de Vergulde Tullepetaon.