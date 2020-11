Algemene beschouwingen Halderberge gaan digitaal

De laatste etappe van Rob de Nijs: ‘Ik heb de beste band van Nederland’

1 november Rob de Nijs is aan zijn laatste etappe bezig. Door de ziekte van Parkinson kan de zanger niet meer doen waar hij al 58 jaar zo goed in is. Binnenkort komt zijn laatste kunststukje uit met de titel ’t Is Mooi Geweest. De plaat is meteen het afscheid van zijn band, die grotendeels uit West-Brabantse muzikanten bestaat. ,,Ik vind het moeilijk dat het straks ook voor hen voorbij is.’’