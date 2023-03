Alex Raggers nieuwe fractievoorzitter van VLP Roosendaal

Hoe bewaakt is de fietsen­stal­ling bij station Roosendaal eigenlijk? ‘Toch maar een dubbel slot om m'n fiets’

ROOSENDAAL - ProRail begint nog dit jaar met een flinke verbouwing van de bewaakte zelfservice fietsenstalling bij het NS station in Roosendaal. Ook wordt onderzocht hoe het aantal diefstallen kan worden verminderd. Of er ook een bewaker terugkeert is niet bekend.