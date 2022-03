Alex en Esther bouwden zelf hun tiny house: ‘Het voelde net alsof we op een vakantiepark wonen’

Belg (21) betrapt met tas vol dure zonnebril­len in Roosendaal: ‘Ondanks het mooie weer, verdacht’

ROOSENDAAL - Een 21-jarige Belg is woensdagavond rond 21.50 uur aangehouden aan de Gezellelaan in Roosendaal. In zijn auto lag een tas vol met dure, mogelijk gestolen, zonnebrillen. „Dat vinden wij, zelfs met dit mooie weer, verdacht”, laat de politie weten. Ook lag er een flink geldbedrag in zijn auto.

24 maart