Aldi wil snel naar Bosschendijk, ondernemers maken bezwaar

OUDENBOSCH - Veel vrienden onder collega-middenstanders heeft supermarkt Aldi in Oudenbosch nooit kunnen maken. Sinds de discounter haar oog heeft laten vallen op het leegstaande handelscentrum aan Bosschendijk, is de kritiek op Aldi toegenomen. Toch werkt de gemeente Halderberge mee aan de verhuizing en krijgt de raad in mei het herziene bestemmingsplan voorgelegd.

Harde eis van het gemeentebestuur was steeds dat Aldi een goed alternatief bood voor de winkelruimte op de kop van de Oudenbossche haven. De 21 procent leegstand in het centrum is al meer dan genoeg en middels de zogeheten Actiekaart moet dat percentage juist worden terug geschroefd. Aldi kreeg een deal met Action niet rond en de volgende kandidaat Op=Op ging failliet. Uiteindelijk hapte Boekenvoordeel toe.

Noodwinkel

Daarmee kwam de weg vrij voor Aldi. Aanvankelijk via een noodwinkel aan de Nijverheidsweg en vervolgens het handelscentrum, maar die tussenstap is volgens wethouder Hans Wierikx waarschijnlijk niet nodig. ,,Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Daarop zijn zes zienswijzen binnen gekomen.‘’

De bezwaren zijn vooral gebaseerd op de aantrekkingskracht, die een supermarkt als Aldi uitoefent op de rest van het winkelbestand. De winkel vormt de entree tot de Professor van Ginnekenstraat, waar de meeste winkels zitten. Ook de levensvatbaarheid van Boekenvoordeel wordt in twijfel getrokken, temeer omdat er al een boekhandel in de nabije omgeving voor handen is. In die concurrentiestrijd, vreest bezwaarmaker, dat één van beiden het loodje legt, waardoor toch weer leegstand ontstaat.

Boekenvoordeel

Bovendien zou de Retailadviescommissie wél gepolst zijn over de komst van Op=Op, maar niet van Boekenvoordeel. Het college is gevraagd of er gedegen marktanalyse gedaan is naar de komst van deze niet-dagelijkse detailhandel. Andere bezwaren komen uit de hoek van andere supermarktketens, zoals Lidl, dat op amper een kilometer van de Bosschendijk vandaan haar winkel aan het uitbreiden is.