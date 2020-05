Aldi waarschuwt gemeenteraad: ‘beslis verhuizing op basis van inhoud, niet op emotie.’

Aldi-woordvoerder Gerald Kas gaat er vanuit dat de politiek zich niet laat leiden door emoties ‘in de finale van dit tien jaar lopende dossier'. ,,Ondanks een inhoudelijk technisch en ruimtelijk juridisch dossier, zien we vanuit de lokale ondernemers een reactie vanuit emotie en niet op basis van inhoudelijke argumenten. Aantasting van de concurrentiepositie van deze middenstanders mag in mijn ogen niet de boventoon voeren in de discussie.‘’

Kas herhaalt dat Aldi met te weinig verkoopvloeroppervlakte kampt, waardoor de exploitatie niet aan de verwachtingen voldoet. ,,Niet verplaatsen betekent sluiting van de winkel en daar is niemand in Oudenbosch mee gebaat.‘’ Als de gemeenteraad de verhuizing naar het bedrijventerrein Bosschendijk aan de oostkant van het Koepelstadje wel toestaat, komt Boekenvoordeel op de vrijkomende locatie aan de Kade. Samen met de gemeente is Kas zeven jaar geleden al een zoektocht gestart naar een betere plek voor Aldi. Op aangeven van het toenmalige college resulteerde dat in het leegstaande handelscentrum aan de Bosschendijk als beste optie.