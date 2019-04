Aldi supermarkt moet na faillissement Op=Op op zoek naar alternatieven voor winkelverhuizing

To van Meel (94), eerste vrouw die wethouder in Rucphen werd, overleden

15:20 OUDENBOSCH - To van Meel, de eerste vrouw die wethouder van Rucphen werd, is woensdagavond in Oudenbosch op 94-jarige leeftijd overleden. Namens het CDA zat zij tussen 1982 en 1986 in het gemeentebestuur, waarbij ze zich onder meer als pleitbezorger voor Zegge zeer geliefd maakte in haar woonplaats.