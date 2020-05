Aldi op ramkoers met gemeente Halderberge over verhuizing supermarkt

OUDENBOSCH - Als twee terriërs hebben projectontwikkelaars Gerald Kas en Raimond van Os zich vast gebeten in het dossier Aldi Oudenbosch. ,,Wij dreigen niet, we beargumenteren de rechtmatige verhuizing van Aldi op basis van feiten.‘’ Komende week moet gemeenteraad van Halderberge beslissen of ze Aldi laat vertrekken uit het winkelcentrum naar de Bosschendijk.

Kas (Omega) en Van Os (Aldi Vastgoed) behartigen voor Aldi de vastgoeddeal. Ze lonken al tien jaar naar het vroegere handelscentrum aan de Bosschendijk. ,,De vraag is ons vaak gesteld: hoe hou je het zo lang vol? Het antwoord is simpel: wij geloven in democratie in het belang van de hele gemeenschap, hetgeen college en raad van Halderberge ook zouden moeten doen.‘’

Over dat laatste hebben Kas en Van Os ernstige twijfels. ,,En dat terwijl op vijf momenten groen licht gegeven is aan de verhuizing van Aldi. In mei 2014, juli 2017, februari 2018, november 2019 en nu, mei 2020. Steeds met instemming van een raadsmeerderheid omdat Aldi immers steeds voldeed aan de gestelde voorwaarden.‘’

Knarsetandend

Met het invullen van de vrij komende winkel aan het Oostvaardeke door Boekenvoordeel leek de weg vrij voor Aldi om naar de Bosschendijk te verhuizen. Haast knarsetandend legden burgemeester en wethouders het finale besluit aan de raad voor. In de commissievergadering gebeurde waar Kas voor vreesde: onder druk van lokale ondernemers weigerden sommige raadsleden in te stemmen met de uitplaatsing van Aldi.

Van Os noemt het onbegrijpelijk hoe sommige fracties als een blad aan een boom omkeerden. ,,Het initiatief past wel degelijk binnen het beleid van Halderberge, ergo de gemeente wees ons zelf op het pand Bosschendijk.‘’

Als in 2016 de detailhandelsnota wordt aangenomen, herhaalt wethouder Hans Wierickx wat zijn voorgangers al hebben toegezegd: voor Aldi geldt maatwerk. Tijdens de laatste commissievergadering bleek ook angst voor precedentwerking. ,,Onjuiste informatie‘’, pareert Van Os, ,,Die risico's zijn er niet. Anders waren soortgelijke, recentere initiatieven van Lidl en Jumbo ook gehonoreerd. Beide retailers moesten hun plannen intrekken omdat ze niet aan de voorwaarden konden voldoen.‘’

Dat de lokale ondernemers op hun achterste benen staan omdat Aldi haar zaakjes wel voor elkaar heeft, mag volgens Kas geen aanleiding zijn tot een politiek veto. ,,In een ruimtelijke procedure kan gebrek aan draagvlak bij andere ondernemers niet als risico worden aangemerkt, beoordeel op inhoud.‘’

Aanzuigende werking

Dat de discounter de winkel hoe dan ook gaat verlaten, is duidelijk. ,,Aldi blijft niet zitten in panden met vloeroppervlaktes van 750 meter. Wij dragen een retailer aan die van toegevoegde waarde is voor Oudenbosch‘’, aldus Kas. ,,Klanten van Aldi parkeren hun auto, doen hun boodschappen en rijden weer weg. Boekenvoordeel heeft juist wel die aanzuigende werking.‘’

Naast de weerstand van lokale ondernemers, die vrezen voor verdere leegstand ontving Gerald Kas de voorbije weken ook veel positieve reacties. ,,Met name uit Hoeven, waar ze blij zijn dat Aldi zich dichtbij de dorpskern komt vestigen. Hopelijk kijkt de raad naar de consumentenbelangen in plaats van toegeven aan de sociale druk van een paar ondernemers.’’