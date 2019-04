Aldi houdt vast aan verhuisplanen naar Bosschendijk; Op=Op maakt doorstart

Donderdag meldde wethouder Hans Wierikx dat de vergunning voor een tijdelijke supermarkt wordt geweigerd, omdat Aldi niet duidelijk kan maken hoe lang ‘tijdelijk’ is. De intrekking was ingegeven door het faillissement van de drogisterijketen Op=Op, dat de plaats van Aldi in de leegstaande winkel zou innemen. ,,De ontwikkelingen in retail staan niet stil‘’, zegt Gruwel, ,,Vrijdag is bekend geworden dat Op=Op een doorstart gaat makem. Aldi heeft een huurovereenkomst gesloten met deze formule en onder deze condities kan dat gewoon door gaan.‘’

Aldi en Omega hebben van de gemeente nog geen officiële bevestiging over de gewijzigde opstelling van het college. Donderdagavond zijn op een bijeenkomst met omliggende bedrijven en bewoners aan de Bosschendijk de plannen gepresenteerd. Volgens Gruwel zijn die postieif ontvangen. ,,Men zit graag een kwalitatieve inpiuls in het gemengde gebied van woningen en bedrijven bij de entree van Oudenbosch. De centrale ligging in Halderberge zorgt ervoor dat mensen in dorpen als Hoeven, Bosschenhoofd en Oudenbosch goed bediend kunnen worden.‘’

Geconfronteerd met het persbericht van Aldi staat wethouder Wierikx perplex. ,,Dit is voor ons een bijzonder en onverwacht persbericht. Het is niet in lijn met wat we hebben besproken deze week. We hebben afgesproken dat, na afwijzing van de tijdelijke winkellocatie, we de procedure voor de definitieve locatie ‘on-hold’ zetten om de consequenties van de recente ontwikkelingen in kaart te brengen. Daarna zouden we in overleg met de Aldi kijken of en op welke wijze de procedure weer doorgestart kan worden.‘’