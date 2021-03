‘Aldi Bosschendijk was politiek wisselgeld voor VVD’er Thomas Melisse’

DEN HAAG/OUDENBOSCH – Discountsupermarkt Aldi was dinsdag bij de Raad van State niet te spreken over de “politieke streken” van het Halderbergse gemeentebestuur, en dan met name over huidig wethouder Melisse.

,,Thomas Melisse was, voordat hij wethouder werd, samen met Lokaal Halderberge voor verplaatsing van Aldi naar het bedrijventerrein aan de Bosschendijk. Maar Melisse sloeg als een blad aan de boom om toen de VVD tot de coalitie toetrad. Het kan niet anders dan dat ons verhuisplan als politiek wisselgeld is gebruikt,” zei Aldi-ontwikkelaar Gerald Kas tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Daar vocht de Duitse discounter de weigering van de gemeenteraad aan, om mee te werken aan verplaatsing van de supermarkt. Aldi wil van de krappe behuizing in het centrum, op de Kade, naar een ruime bedrijfslocatie op de plaats van het leegstaande Handelscentrum aan de Bosschendijk. De super was verbijsterd over die afwijzing, omdat ze al jaren met de gemeente in overleg was over de verhuizing.

Vertrouwen

,,Aldi betaalt daar al jaren 2.000 euro optiegeld per maand voor, omdat we er vertrouwen in hadden dat de gemeente mee zou werken”, aldus Aldi-woordvoerder Gerald Kas. ,,Ik heb nog een opname van een gemeenteraadsvergadering toen de nieuwe economische visie werd vastgesteld. Daarin belooft de toenmalige wethouder dat de verhuizing van Aldi hoe dan ook door zou gaan, omdat het ging om een maatwerkoplossing.”

Maar de gemeenteraad wil niet (meer) aan een verhuizing mee werken, bleek in Den Haag. ,,Het college van burgemeester en wethouders zijn wel voorstander, maar de gemeenteraad is tegen. En die heeft nu eenmaal het laatste woord in bestemmingsplanzaken”, aldus de Halderbergse zegsman.

‘Leefbaarheid vergroten’

De Raad van State wilde weten wat nu het springende punt is voor de gemeenteraad. ,,Zoals in de economische visie is neergelegd, wil de raad de winkelcentra in de kernen versterken om de leefbaarheid te vergroten. En daarbij passen geen supermarkten op, of aan de randen van bedrijventerreinen.”

De Raad van State gaat uitzoeken of Aldi tekort is gedaan door alsnog de stekker uit het verhuisplan te trekken. Uitspraak volgt.