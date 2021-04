Albert-Jan Mante maakt bestuur Bravis ziekenhuis compleet

Mante volgt Jeroen Collette op, die als interim bestuurder ruim een half jaar verbonden was aan Bravis. Collette was tijdelijk ingevlogen na pensionering van bestuurder Hans Ensing. De raad van toezicht heeft Mante inmiddels benoemd als lid van het Bravis-bestuur.

Mante is momenteel werkzaam als bestuurder bij Revant Medisch Specialistische Revalidatie met vestigingen in Breda, Goes en Terneuzen. Daarvoor bekleedde hij verschillende functies in de zorg en het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal. Werken onder tijds- en financiële druk zijn hem niet vreemd. Deze ervaringen sluiten goed aan bij de vraagstukken die komende jaren spelen bij de realisatie van de visie 2030 ‘Het nieuwe Bravis’. Daarin staan zorgvernieuwing en de bouw van een nieuw ziekenhuis in Roosendaal centraal.