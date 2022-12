Al tien keer Top 2000 van Roosendaal: ‘Het geheim? Een vijfgangendiner smaakt ook specialer met Kerst’

Priesterop­lei­ding Bovendonk voor ‘late roepingen’ stopt na 39 jaar: er zijn te weinig studenten

HOEVEN/BREDA - Na 39 jaar valt het doek voor de opleiding van priesters en diakens op Bovendonk in Hoeven. Er zijn volgend jaar nog maar vier studenten over. ,,Te weinig om door te gaan, we stoppen met pijn in het hart”, zegt rector Patrick Kuipers.

12 december