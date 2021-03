Al meer dan een eeuw produceert dit bedrijf uit Roosendaal grote hoeveelheden snoepgoed

Misschien toch eens naar Zweden gaan om het paradijs voor de zoetekauw met eigen ogen te zien. Dat is de voornaamste gedachte na een rondleiding bij Lonka en het gesprek met Ramón Remesal van Merode, manager value engineering (ontwerpmethode voor oplossingen die niet te veel kosten maar wel goed presteren, red.) bij de zoetwarenfabriek in Roosendaal.



In Zweden heeft moederorganisatie Cloetta haar wortels. Daar zijn ruim opgezette winkels, met enkel snoepgoed dat te kust en te keur door de klant kan worden opgeschept, in alle variëteiten. Remesal: ,,Zoiets kennen we in Nederland niet.’'