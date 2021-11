Al in de kerstsfeer? De Roosendaalse Markt wel; gigaboom vandaag op z’n plek gehesen

Roosendaal­se horeca pakt uit met kerstboom van 20.000 piek: ‘We laten ons niet ondersneeu­wen’

ROOSENDAAL - Hij is dik zes meter in doorsnee, zo’n 12,5 meter hoog en hij moet Roosendaal deze winter van ‘een vleugje Efteling’ voorzien. Sinterklaas is net een paar dagen in het land, maar op de Markt is al begonnen met de opbouw van een reusachtige bewegende kerstboom.

17 november