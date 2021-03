Al driekwart eeuw valt 't Klokske bij duizend Gastelaren op de deurmat

Kapelaan Van Dam en schoolmeester Aarssen vormden de eerste redactie. In 2012 trok het parochiebestuur de stekker eruit, maar Christ Poppelaars van Vlugschrift die het blad toen al twaalf jaar drukte zag wel brood in een doorstart. ,,Een week later brachten we De Nieuwe Klok uit. De parochieberichten legden we achterin, het verenigingsnieuws kwam op de eerste pagina's. Van parochieblad werd het dorpsblad.‘’

Bezorging

Een warme overdracht was het niet. Poppelaars moest bij nul beginnen, want de gegevens van de 1200 abonnees bleven vanwege de privacy bij de parochie. ,,Maar binnen drie weken hadden we weer 800 huisadressen, waarvoor we zelf de bezorging regelden. Dat groeide door tot 1200 en liep de laatste jaren door vergrijzing weer terug tot zo'n duizend. We plaatsen jaarlijks met Allerzielen de lijst met overledenen van het voorbije jaar. Dat zijn bijna allemaal onze klantjes.‘’

Lentekriebels

Voorzichtig peilde Poppelaars vorig jaar of een full colour Klokske gewaardeerd werd tegen een hogere prijs. ,,Van 21 euro per jaar voor wekelijks een Klok zijn we naar 25 euro gegaan. Gelukkig hadden we maar vier opzeggingen. Ik merk dat we met breder verenigingsnieuws en actuele gebeurtenissen in Oud Gastel ook een jonger publiek bereiken.‘’ Drie keer per jaar wordt het blad huis aan huis verspreid, zo ook de themanummers met namens als Lentekriebels, Vallend Blad en Sinterklaas. Goed voor de naamsbekendheid en daar wordt door lokale ondernemers gretig in geadverteerd.

Met het wegvallen van alle evenementen en huiverige adverteerders is de coronatijd voor de uitgever niet gemakkelijk. Poppelaars: ,,We vangen het op met serviceberichten over bijvoorbeeld de coronamaatregelen. Blij zijn we ook met de gedichten of dialectverhaaltjes van Elly Schepers en Piet Peeters, die ons meeneemt in de Gastelse historie.‘’

In de allereerste Laurentiusklok schreef pastoor Jansen: laten we hopen dat het wiegekind moge opgroeien tot iets groots en nuttigs op geestelijk gebied. Daarom onze wens: heel veel jaren. Dat zijn er inmiddels 75 geworden.