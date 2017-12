Al dik 900 kerstkaarten voor eenzame Roosendalers: 'Veel harder nodig dan we dachten'

Waarom een kerstkaartenactie?

Josche: ,,Omdat we in deze tijd ook eenzame Roosendalers het gevoel kunnen geven dat ze er toe doen, dat er toch iemand is die aan hen denkt.'' Josche is vanwege haar studie tot maatschappelijk werker bij betrokken is, zet ze ook in Roosendaal een kerstkaartenactie op. Ze vindt een enthousiaste partner in Nikki Mies, sociaal actief bij Buurtbeheer Fatimawijk. Ze kennen elkaar uit de kroeg en raken hierover aan de praat tijdens de opening van het Taalpunt in de Westrand. Nikki: ,,En tijdens een sigaretje hebben we eigenlijk alles uitgedacht.''