Al 57 jaar een verliefde zoen in de rups op de Roosendaalse kermis

Na een goede bak koffie was atelier ARTIsjok een feit

9:00 HOEVEN - Uitgekeken op hun baan als verpleegkundige waren Anne van Oosterhout en Barbara van der Lee heus niet. Maar eenmaal in aanraking met de kunst van keramiek, waren ze snel verkocht. Van een leuk tijdverdrijf tot meer dan een creatieve hobby. In maart dit jaar zeiden ze de zorg vaarwel en starten atelier ARTisjok aan de Heul in Hoeven.