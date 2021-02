Akkermans, het oudste carrosseriebedrijf van Europa, heeft over de hele wereld televisiewagens rondrijden

Stokoude Brabantse moeierboom trekt sprintje in Europese bomenver­kie­zing

12:09 ETTEN-LEUR - De Nederlandse Boom van het Jaar - de moeierboom in Etten-Leur - heeft een sprintje getrokken in de verkiezingsrace om de titel ‘European Tree of the Year’. De Brabantse linde is concurrenten als de Britse overleversboom en een Slowaakse eik de afgelopen dagen voorbijgestreefd.