Ajax-legenden Swart, Silooy en Tahamata dag na uitschakeling in Rucphen: ‘Roei die bal dan het stadion uit’

Groet en Ontmoet krijgt veel bijval, nu nog een supermarkt

21:12 BOSSCHENHOOFD - Ruim honderd inwoners uit Bosschenhoofd kwamen gisteren naar de kennismakingsavond Groet en Ontmoet in steunpunt Bosschehuys. Iedereen is het erover eens dat hun dorp Bosschenhoofd toch best wel een beetje booming is.