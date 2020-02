Airparc Seppe wil groeien met high tech-bedrijven zonder veel vliegbewegingen

,,Als we de status van Special Maintenance verkrijgen, wordt het Airparc interessant voor bedrijven, die anders niet naar deze regio zouden komen’’, sprak Have donderdag tot de gemeenteraad van Halderberge. Een politieke meerderheid hield tot dusverre vast aan het principe dat alleen bedrijven, die per se het vliegveld nodig hebben, zich mogen vestigen. Zo moest een kaakchirurg snel het veld ruimen.

Geen opvang van Lelystad

De Airparc-directeur vertelde op de beeldvormende vergadering dat hij wordt plat gebeld door bedrijven, die weg willen op vliegveld Lelystad. ,,Daar komen meer grote airliners terecht, wat ten koste gaat van de kleine vliegtuigen. Maar zulke bedrijvigheid komt de kwaliteit niet ten goede. Het geeft vooral veel vliegbewegingen.’’

Dat laatste zou een argument moeten zijn om juist innovatieve bedrijven te werven, die niet zozeer van de start- en landingsbaan gebruik maken. Zoals bijvoorbeeld Orange Aircraft, sinds 2016 op Seppe. Volop actief in de vliegtuigindustrie, maar in theorie zou dat ook op een bedrijventerrein kunnen. Directeur John van Gastel denkt daar anders over. ,,We hebben tien jaar op een industrieterrein gezeten, zijn bewust op zoek gegaan naar een bedrijvenpark naast een vliegveld. Hier zitten we dichtbij bedrijven, die elkaar kunnen verterken. Het bewijs is al geleverd want Ampyx Power is door ons toedoen hierheen gekomen.’’

Quote Wordt Seppe een productie­be­drijf en maximaal vliegen of een high tech park? Stef Have, Eigenaar Breda International Airport

Orange Aircraft wil graag uitbreiden. De tweede fase kwam te vroeg, de derde vleugel die op termijn tussen vliegveld en A58 moet verrijzen, zou voor Van Gastel ideaal zijn. Ook voor een bedrijf als PAL-V waar de vliegende auto's ontwikkeld worden, rolt Have graag de rode loper uit.

Zo heeft hij nog een rijtje gegadigden, innovatief, duurzaam, high tech. Airparc heeft maar één handicap: het bestemmingsplan luchtvaartgebonden. Have: ,,Bij aanvang in 2008 was dat nog een uitdaging, maar dat beperkt ons nu in onze mogelijkheden.’’

Spagaat

Het is de spagaat waar de luchthaveneigenaar zich voortdurend in bevind. ,,Gaan we een productiebedrijf worden en maximaal vliegen of high tech opereren met kwalitatief hoogstaande bedrijven?’’, prikkelde hij de lokale politici.