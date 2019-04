Airborne festival verhuist van vliegveld naar flink weiland even verderop

De organisatie van het hardstylefestival, Eye4Dance, is op zoek gegaan naar een alternatief terrein. ,,Even verderop hebben we een flink weiland van zes hectare gevonden. Dat huren we van een boer‘’, aldus Arno van der Star van Eye4Dance. ,,Een ideaal terrein met voldoende parkeerruimte. Een paar huizen in de buurt, maar met omwonenden gaan we uiteraard in gesprek. Samen met de gemeente hebben we het terrein al bekeken.‘’ Een gemeentewoordvoerster bevestigt dat de organisatie een vergunningaanvraag voor het evenement op een andere locatie heeft ingediend. ,,De vergunning is nog in behandeling‘’, laat ze weten.