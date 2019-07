Airborne Festival in ogen van buurtbewoners toch niet zo vlekkeloos verlopen

BOSSCHENHOOFD - Muzikaal en qua sfeer was het eerste Airborne Festival in Bosschenhoofd best oké, organisatorisch hebben twee politieke partijen uit de gemeenteraad nogal wat aan te merken. De fracties van Lokaal Halderberge en Progressief Halderberge vragen het gemeentebestuur om nadere uitleg over de verkeersafwikkeling en de geluidsoverlast.

Beide partijen verwachten op korte termijn een grondige evaluatie met alle betrokken partijen en dat ook in overleg met de omwonenden van het festivalterrein aan de Bosschenhoofdsestraat. Aansluitend willen de twee partijen dat het college de raad informeert als soortgelijke evenementen een verzoek indienen.

Jurgen Pertijs van Lokaal Halderberge en Frits Harteveld van Progressief Halderberge hebben de brief opgesteld. Ze benadrukken geen tegenstander te zijn van zulke festivals mits alles goed geregeld is. In hun ogen was dat niet op alle punten het geval. Daar was ook de gemeente schuldig aan, vinden ze. Gemist werd bijvoorbeeld de publicatie van de afgegeven vergunning in de Halderbergse Bode. ,,Hierdoor hebben de omwonenden niet de kans gekregen hierop te reageren. Dat vinden wij geen juiste gang van zaken.‘’

Verkeerschaos

De politici hebben gesproken met mensen in de omgeving van het festival. De praktijk leert hen dat ondanks het verkeersplan er nauwelijks verkeersregelaars waren. ,,Daardoor ontstond zowel aan het begin als aan het eind van het festival een verkeerschaos rond het terrein en in Bosschenhoofd zelf. We vragen ons af of de gemeente met regelmaat gecontroleerd heeft op de aanwezigheid van verkeersregelaars en de -afwikkeling.‘’

Afhankelijk van hoe de wind stond kwamen er volgens de raadsfracties veel klachten uit de omgeving bij de milieudienst terecht. ,,Het geluid is voor korte tijd omlaag gedraaid, maar vrij snel daarna weer omhoog. Onze vraag is of er tijdens het festival contact is geweest met de organisatie over geluidsklachten. Is omwonenden in dat verband ook aangeboden de festivaldag op 22 juni elders door te brengen?‘’

Geen reactie

Algemeen stellen Pertijs en Harteveld dat er op vragen van omwonenden naar de gemeente niet is gereageerd, noch per e-mail, noch per telefoon. ,,Burtbewoners hebben aangegeven dat veel regels en afspraken niet zijn nagekomen, maar de gemeente heeft hier geen reactie op gegeven.‘’

Organisator Arno van der Star van Eye4Dance was tijdens het festival in zijn sas met de nieuwe locatie. ,,Op Seppe was het prima, maar hier zitten we echt veel beter. Deze locatie is top. We zitten aan de bosrand, het is lekker groen en er is gras. Anders dan bij het vliegveld zijn hier bijna geen direct omwonenden, die last van onze muziek hebben.” Van der Star had begrip voor het feit dat de omgeving geluidsoverlast ervaart. ,,Het is ook harde muziek.‘’ De verkeersafwikkeling noemde hij op de festivaldag ‘een spannende'.