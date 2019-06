Airborne Festival bij Bosschenhoofd gaat door

Niets stond het college daarop nog in de weg om het Airborne Festival toe te laten op het weiland aan de Bosschenhoofdsestraat. Arno van der Star van Eye4Dance heeft geen seconde getwijfeld aan het doorgaan van zijn evenement. ,,We nemen de reacties van de buurtbewoners zeer serieus en stellen alles in het werk om hen tegemoet te komen. Dat doen we zowel op Halderbergs als Rucphens grondgebied.”



Van der Star hakt al twaalf jaar met dit bijltje. ,,Airborne is slechts één van de vele festivals, die wij op touw zetten. Het is prettig om de vergunning nu ook zwart op wit te krijgen. Vrijdag gaan we het terrein afzetten en kan de opbouw van podia en andere voorzieningen beginnen.”