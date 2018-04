Agressieveling (20) maakt agenten uit voor 'mongolen' en krijgt pepperspray in gezicht in Roosendaal

De Gouden Jaren Vijftig: uniek document over de koers van toen in West-Bra­bant

9:51 In 1954 liep Rein Lambregts aan de hand van zijn vader de wielerwereld binnen. De sport liet hem nooit meer los. In het boek de Gouden Jaren Vijftig gaat hij terug naar die tijd. Het wordt woensdag gepresenteerd in het Cultuur Centrum van Zundert tijdens een speciaal Wielercafé, dat vanaf 13.30 uur vrij toegankelijk is.