Agressieve man uit Bergen op Zoom bedreigt omstanders met keukenmes in Hoeven

Op corona testen in de drive-in bij het NAC-stadion

6:01 BREDA- Gevoetbald wordt er voorlopig niet, pal naast het NAC-stadion in Breda is meer drukte. Daar staat de teststraat van GGD West-Brabant. Bedoeld voor zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen die klachten hebben en er zeker van willen zijn of ze wel of niet met het coronavirus zijn besmet.