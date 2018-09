Agressieve man mishandelt politieagent in Sprundel

West-Brabantse gemeenten roepen jeugzorg op het matje wegens zwartboek

9:32 Negen West-Brabantse gemeenten willen een gesprek met Jeugdbescherming Brabant (JBB) na ontvangst van een zwartboek over misstanden in de jeugdzorg. Dat staat in een brief die op 14 september door gemeentebesturen is verzonden naar alle raadsleden in de negen gemeenten: Etten-Leur, Roosendaal, Bergen op Zoom, Moerdijk, Steenbergen, Woensdrecht, Rucphen, Halderberge en Zundert.