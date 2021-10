Agressieve man geeft politiehond klappen in Roosendaal

Jeffrey (31) is de Hulk van Roosendaal: ‘Ik eet 4.000 kilocalo­rieën per dag’

27 september ROOSENDAAL - Een vrachtwagen van 17,5 ton van zijn plaats trekken. Een zware boomstam tillen. Als Hercules een Atlassteen van meer dan 100 kilo in de lucht houden. Het zijn zo maar een paar van de mogelijke uitdagingen die een deelnemer aan een sterke man competitie voor de kiezen krijgt. Jeffrey Laterveer uit Roosendaal kan erover meepraten. Hij eindigde onlangs in Finland in de top-10 op het WK in de Strongman Champions League. ,,Dit is echt mijn passie, mijn grote ding.’’