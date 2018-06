Agora laat van zich horen, tot ver buiten Rucphen

RUCPHEN - Agora droomt van een eigen plekje op de Westbrabantse cultuurkalender. Het fonkelnieuwe dorpshuis in Rucphen heeft met een compacte en eigentijdse theaterzaal een troef in handen.

Het pand biedt alle mogelijkheden om het lokale verenigingsleven te bedienen. Tegelijk is er ruimte voor try-outs en andersoortige optredens, denken Marcel Uitdewillegen en Ron van Dorst. Zij hebben de taak op zich genomen om dat voor elkaar te krijgen.

,, We hebben nog nooit zoiets gehad’’, stelt Ron. Marcel: ,,Agora is uniek in de gemeente, al zijn er overal mooie dorpshuizen. Hier is een multifunctionele zaal. En er is een enorme drive om de verenigingen en het lokale talent te bedienen.’’ Dat betekent dat op jaarbasis de helft van de weekeinden al is volgeboekt. Recente optredens smaken naar meer. Het jongerentheater De Peeperklips had er een vuurdoop en er was ook een geslaagd experiment om het populaire tv-programma Maestro van een Rucphens tintje te voorzien.

Nu kijken Uitdewilligen en Van Dorst of er ook (landelijk) bekende namen zijn voor wie het nieuwe theater kansen biedt. ,,De eerste contacten zijn er’’, zegt Van Dorst voorzichtig, om de broze toenadering tot agentschappen en boekingsbureaus niet in gevaar te brengen. Namen van artiesten laat hij niet los, maar hij laat wel vallen dat het bekende impressariaat Senf benaderd is. ,,Maar ook een band als Impakt, uit de nabije omgeving, heeft zich gemeld.’’

Uitdewillegen geeft aan dat het er niet primair om gaat om de kalender vol te krijgen. ,,We zoeken toegevoegde waarde.’’ Uit buurgemeenten komen al verzoeken om te kunnen spelen in de zaal die 250 zit- en circa 330 staanplaatsen kan bieden. Die maat is aantrekkelijk voor iedereen die een alternatief zoekt voor grotere (en duurdere) theaters als De Kring en De Nieuwe Nobelaer. ,,Maar we hebben liever een artiest waar we de mensen in Rucphen blij mee maken dan bijvoorbeeld een school uit Roosendaal die puur zijn eigen aanhang meeneemt’’, geeft Uitdewilligen mee.

