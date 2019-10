Agenten bekogeld met glas en vuurwerk, politie ontruimt Markt Roosendaal

Bij een café aan de Markt in Roosendaal ontstonden in de loop van de uitgaansnacht opstootjes. In het café was vermoedelijk een vechtpartij tussen twee groepen jongeren ontstaan. De vechtersbazen werden de kroeg uitgezet, maar eenmaal buiten werd de sfeer er volgens de politie niet beter op. Agenten zagen vervolgens rond 3.30 uur een meisje in de deuropening van het café flauwvallen, maar er werd geen ruimte gemaakt voor hulpverlening. Enkele cafébezoekers stapten zelfs over haar heen.