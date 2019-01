Agent redt vrouw met gevaar voor eigen leven in Bergen op Zoom: ‘Ze zat op nog geen halve meter van het spoor’

Langelaar ging met een collega op een melding af dat er iemand op het spoor liep. Bij de locatie aangekomen zagen ze een vrouw die zich had verstopt in het riet aan de overkant van de sloot, die langs het spoor loopt. ,,Ze zat op nog geen halve meter van het spoor", vertelt Langelaar, die geen moment aarzelde en tot aan zijn middel de ijskoude sloot instapte om naar de vrouw toe te gaan. ,,Op dat moment ben je gewoon bezig, voel je geen kou.”

Quote Ze zat op nog geen halve meter van het spoor. Raymond Langelaar, agent

Gek

Langelaar probeerde met haar te praten, maar zag meteen dat het geen zin had. ,,Ze keek me aan, en dat klinkt misschien gek, maar je ziet in de ogen wat ze denken. Ze keek gek uit haar ogen.”

Quote Ze keek me aan, en dat klinkt misschien gek, maar je ziet in de ogen wat ze denken. Ze keek gek uit haar ogen. Raymond Langelaar, agent

Omdat er een trein aankwam, wierp Langelaar zich op de vrouw en drukte hij haar plat tegen de grond. ,,Toen we daar lagen probeerde ze zich onder me vandaan te wringen. Op dat moment komt die trein langs. Ik praatte tegen haar, probeerde haar gerust te stellen, zodat ze wist dat ik van de politie was, dat ze niet werd aangevallen.”

Toen de trein goed en wel voorbij was, deed hij de vrouw een paar handboeien om en gooide hij haar over zijn schouder. ,,Ik fixeerde haar voor haar eigen en voor mijn veiligheid, want je weet nooit wat iemand doet. Ze kon me wel bij m'n nek pakken. Bovendien ontdekten we later dat ze een klein mes bij zich had.”

Stapvoets

Vanwege de melding dat er iemand op het spoor liep, waren Inmiddels alle treinen gewaarschuwd om stapvoets te rijden. Langelaar: ,,Ik kon haar niet mee terug nemen door de sloot. Toen ze over mijn schouder lag, viel ze weg. Even later kwam ze weer bij, maar toen viel ze weer weg. Er kwam nog een trein aan, die langzaam reed. De machinist stopte en ik heb haar op die trein gezet, want een meter of vierhonderd verderop bij de spoorwegovergang stond de ambulance.” De vrouw werd in de ambulance gezet en meegenomen. ,,Het gaat naar omstandigheden goed met haar, voor zover ik weet.”

Veilig

Langelaar vindt het niet zo bijzonder wat hij heeft gedaan. ,,Het is m’n werk. Gevaarlijk? Die trein kan niet van z’n spoor. Ik lag veilig.” Na droge kleding te hebben aangetrokken, ging hij weer verder met zijn dienst. ,,De volgende melding lag alweer klaar", zegt hij nuchter.