Agent raakt gewond bij aanhouding vrouw in Oudenbosch

Hoe nat Nederland vorige week ook was: hier gelden nog maatrege­len om water vást te houden

24 juli WOUWSE PLANTAGE/RIJEN/BAARLE-NASSAU - Ook na een week waarin wateroverlast het nieuws beheerste, zijn in West-Brabant nog maatregelen van kracht om water juist binnen te houden. In de hoogst gelegen delen van onze regio mag water uit sloten of beekjes nog altijd niet worden gebruikt om gras of gewassen water te geven.