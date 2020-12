Agent met de dood bedreigd in Heerle na parkeerruzie, man (57) opgepakt

Dit piepkleine beestje kan het leven uit een hele spar zuigen: dode bomen op Visdonk gekapt

10 december ROOSENDAAL - De kettingzaag giert tot de spar begint te vallen. Dan klinkt gekraak. Met een doffe plof valt de boom op de grond en breekt gelijk in meerdere stukken. Dat is het teken dat er geen leven meer in de spar zit, want anders zou hij wel meebuigen. Het letterzettertje heeft echter het leven uit de boom gevreten.