Agent duikt in ijskoude sloot om spoorloper te redden

Ouder echtpaar gewond na ongeval op A58 bij Heerle, weg weer vrij

18:16 HEERLE - Een ouder echtpaar is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de afrit van de A58 bij Heerle. De auto van het stel raakte van de weg en kwam half in de sloot tot stilstand. De oprit in de richting van Bergen op Zoom was afgesloten, maar is inmiddels weer vrij.